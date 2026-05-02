Москва
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииАфишаВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииАфишаВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
+15°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика2 мая 2026 7:47

Собянин заявил, что силы ПВО сбили еще один вражеский БПЛА на подлете к Москве

Российские военные ликвидировали уже семь дронов, летевших на столицу
Елизавета БУБНОВА
Собянин заявил, что силы ПВО сбили еще один вражеский БПЛА на подлете к Москве

Собянин заявил, что силы ПВО сбили еще один вражеский БПЛА на подлете к Москве

Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще один вражеский беспилотник, летевший на Москву. Об этом в субботу, 2 мая, в мессенджере MAX заявил мэр российской столицы Сергей Собянин.

«Уничтожен еще один беспилотник. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», - написал градоначальник в посте.

За минувшие сутки это уже седьмой ликвидированный российскими военными вражеский дрон. Москвичей и гостей столицы просят быть осторожными и не подходить к упавшим обломкам БПЛА. Всю имеющуюся у вас информацию по данной теме следует сообщить специалистам по телефону «112».

Как KP.RU писал ранее, российские средства ПВО в ночь на субботу, 2 мая, ликвидировали 215 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией страны. Более подробнее об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.