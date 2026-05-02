Владимир Ефимов: Квартиры по реновации в новостройке на Парковой улице начали поэтапно осматривать более 980 москвичей

Глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о предложенных городом новых квартирах участникам реновации в районе Митино. Речь идет о тех москвичах, кто пока живет в пяти устаревших домах на Парковой и Центральной улицах.

«Более 980 человек из пяти домов старого жилого фонда приступили к поэтапному осмотру квартир в жилом комплексе, расположенном по адресу: Парковая улица, дом 20», - отметил заммэра.

Он напомнил, что первую новостройку по программе реновации передали под заселение в Митине пять лет назад – в марте 2021 года. В нее уже переехали жители шести старых зданий.

Как сообщил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба столичного Градостроительного комплекса, число адресов, охваченных переселением по программе реновации в районе, сейчас достигло 11. Это составляет почти 80 процентов домов, включенных в действующую программу.

Заммэра добавил, что всего в Митине в новостройки из 14 зданий устаревшего жилого фонда переедут около 2,4 тысячи москвичей.

Новый жилой комплекс обеспечен безбарьерной средой. Первые этажи в нем займет полезная для горожан инфраструктура - магазины, сервисы бытовых услуг, различные городские организации. Сейчас в этих помещениях ведет прием новоселов Центр информирования.

«Первыми определяться с выбором предложенного городом жилья в новостройке начали почти 160 москвичей из дома 14 на Парковой улице. Они приступили к осмотру квартир 20 апреля», - рассказала министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

Она уточнила, что через неделю осматривать новую жилплощадь начали более 160 жителей из дома 18. А в мае будут смотреть свои будущие квартиры еще свыше 660 жителей из домов 9, 17 и 19 на Центральной улице.

Как сообщила Соловьева, из тех, кто уже начал осмотр, согласились переехать и уже оформляют для этого документы более 50 человек. Помощь с бумагами им оказывают специалисты Департамента городского имущества. Новые квартиры город выделяет уже отремонтированные и оснащенные оборудованием.

В Департаменте градостроительной политики Москвы уточнили, что в жилом комплексе на Парковой улице насчитывается четыре корпуса и восемь секций. В целом там находится 389 квартир. При этом шесть квартир обустроили для маломобильных жителей.

Напомним, в Алексеевском районе столицы полностью готов и сдан новый дом для участников реновации. Об этом ранее сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.