В Москве нашли гранату, похожую на боеприпас времен Великой Отечественной войны

На северо-востоке Москвы обнаружили гранату, похожую на боеприпас времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник в пресс-службе МВД России по региону.

Согласно заявлению ведомства, на обнаруженном взрывном устройстве наблюдаются следы коррозии. Сейчас сотрудники спецслужб проводят все необходимые мероприятия на месте, где была найдена граната.

Взрывное устройство было обнаружено возле жилых домов в Ясном проезде в районе Южное Медведково на северо-западе Москвы. Других подробностей инцидента пока не приводится.

Ранее KP.RU сообщал, что в Москве на парковке возле жилого дома была найдена граната, которая оказалась учебной. Изначально место ее обнаружение было оцеплено, туда прибыли саперы, которые установили, что устройство не представляет опасности.