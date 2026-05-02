Собянин: Силы ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву

В Московском регионе сбили первый с начала суток дрон ВСУ

Московский регион подвергается атаке беспилотников ВСУ. За прошлый день силами ПВО России ликвидировано девять дронов на подлете к столице. К 00:25 3 мая стало известно об уничтожении еще одного БПЛА. Об этом оповестил в "Макс" мэр Москвы Сергей Собянин.

Это первый дрон ВСУ, сбитый российскими ПВО на подлете к столице с начала суток. О повреждениях на земле и пострадавших информации не поступало.

"На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал Сергей Собянин.

После последних атак ВСУ 2 мая в Московском регионе погиб мирный житель.

За прошлую ночь над российскими областями перехватили 215 украинских дронов. Они ликвидированы над 15 регионами, включая Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Калужскую, Курскую, Новгородскую, Орловскую, Псковскую, Ростовскую, Смоленскую, Тверскую, Тульскую области, а также Московский регион, Краснодарский край и Республику Крым.