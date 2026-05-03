Пожар на складе в Кашире локализовали на площади 7,5 тысячи квадратных метров

В подмосковной Кашире пожарные локализовали возгорание на складском комплексе. Сообщение о пожаре по адресу: улица Строительная, дом 15, поступило в 5:15 утра. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Московской области.

На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений горела кровля складского здания. Из-за высокой горючей нагрузки огонь распространился на два соседних пристроенных склада. Площадь возгорания достигла 7,5 тысячи квадратных метров.

На данный момент пожар локализован. Информации о пострадавших не поступало. К тушению привлечен 61 человек и 19 единиц техники.