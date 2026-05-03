Собянин сообщил об уничтожении уже четырех БПЛА, летевших на Москву Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Силы противовоздушной обороны уничтожили еще один беспилотный летательный аппарат на подлете к Москве. Таким образом, общее количество сбитых БПЛА, направлявшихся к столице, достигло четырех. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков сбитых беспилотников.

«Уничтожен ещё один БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Сергей Собянин.