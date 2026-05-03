Синоптик Тишковец: В конце следующей недели в Москву вернутся дожди Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что метеорологическое лето наступит в столице в понедельник, 4 мая. Днем воздух прогреется до плюс 21–24 градусов. Об этом синоптик рассказал РИА Новости.

В понедельник в Москве и области будет переменная облачность, без осадков. Ночью температура составит от плюс 9 до плюс 12 градусов, днем столбики термометров поднимутся до плюс 21–24 градусов, в Подмосковье — до 20–25 градусов тепла. Атмосферное давление понизится до 743 миллиметров ртутного столба.

Теплая погода с 20-градусной температурой сохранится до среды включительно. Однако к концу следующей недели погода испортится: пойдут дожди, и температура упадет до плюс 13–18 градусов, предупредил Тишковец.