Синоптик Тишковец: Метеорологическое лето наступило в Москве

Метеорологическое лето наступило в столице. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Минимальная температура в Москве в этот день составила плюс 10 градусов. Дневная температура впервые в этом году превысила отметку плюс 20 и к 15:00 на опорной метеостанции ВДНХ достигла плюс 21,4 градуса, а в центре города на Балчуге — плюс 22,1 градуса.

Таким образом, среднесуточная температура впервые в этом году оказалась выше плюс 15 градусов. Учитывая, что этот критериальный показатель сохранится в ближайшие несколько суток, можно утверждать, что в Москве наступило метеорологическое лето, пояснил синоптик.

«В Москве наступил июнь! Завтра – июль! Погода включила тестовый режим «метеорологического» лета», – написал Тишковец.