Украинские дроны вновь атакуют Москву: силы ПВО отразили налёт двух БПЛА

Ночью 4 мая на подлете к Москве вновь уничтожили украинские дроны. С начала суток ликвидировали не менее трех БПЛА. Два из них сбиты силами ПВО около 04:25. Об этом проинформировал в мессенджере "Макс" мэр Москвы Сергей Собянин.

Он не уточнил, есть ли повреждения на земле после атак ВСУ. О пострадавших и жертвах информации нет. На местах ЧП работают специалисты экстренных служб.

"Атака двух беспилотников, летевших на Москву, отражена силами ПВО Минобороны", - сообщил Сергей Собянин.

По предварительным сведениям, один из дронов попал в здание на западе столицы. Фрагменты беспилотника обнаружили в районе Мосфильмовской улицы. Пострадавших в результате атаки нет. Сейчас на месте ЧП работают сотрудники спецслужб. О масштабе повреждений данных не поступало.