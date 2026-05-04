Владимир Ефимов: На первых этажах новостроек по реновации на западе Москвы используются более 120 нежилых помещений

О том, как используют нежилые помещения на первых этажах новых домов по реновации в Западном округе столицы, рассказал глава Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Первые этажи в новостройках по программе реновации нежилые. Там открываются аптеки, магазины, кафе, предприятия сферы услуг и другие организации. За все время реализации программы реновации в Западном административном округе на первых этажах новостроек заняли 124 нежилых помещения», - отметил заммэра.

Как сообщил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса, из них 45 используют под магазины, 17 – под пункты выдачи заказов, а еще 10 – под организации бытовых услуг. Остальные объекты занимают другие предприятия социально-бытовой инфраструктуры, добавил заммэра.

Нежилые помещения в новых домах по реновации отличаются продуманным зонированием, отдельными входами и созданной изначально безбарьерной средой. Благодаря этому там удобно и посетителям, и жителям дома.

Как пояснили в Департаменте градостроительной политики Москвы, реновация позволяет обеспечить горожан новыми квартирами и комфортной средой рядом с новостройками.

«Так, в районе Проспект Вернадского объекты социально-бытовой инфраструктуры открылись более чем в 25 помещениях, в Можайском – в 20, а в Филях-Давыдкове – в 18», – сообщили в ведомстве.

Известно, что первые этажи новостроек по реновации займут в целом почти 8 тысяч нежилых помещений. Благодаря этому в столице появятся еще более 200 тысяч рабочих мест.

В столичном Департаменте по конкурентной политике напомнили, что для физических и юридических лиц нежилые площади на первых этажах новостроек доступны для приобретения через открытые онлайн-аукционы. Информацию о лотах можно найти на Инвестиционном портале Москвы в разделе «Торги Москвы». В частности, на Родниковой улице в районе Солнцево можно сейчас выбрать любой необходимый из шести выставленных на торги объектов.

В Алексеевском районе столицы сдан новый дом для участников реновации. Об этом ранее сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Новоселье по программе отметят около миллиона жителей столицы. При этом предстоит расселить 5176 устаревших домов. Ранее Сергей Собянин поручил вдвое быстрее выполнять реновацию.