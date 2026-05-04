Мошенники обманули москвича на 3 миллиона рублей Фото: Shutterstock.

Сотрудники полиции задержали двоих молодых людей, подозреваемых в дистанционном мошенничестве с ущербом в 3 миллиона рублей. Оперативникам помогли записи камер видеонаблюдения. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Москве.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела МВД по району Митино задержали подозреваемых в Москве и Подмосковье. Ими оказались 18-летний житель столицы и 20-летний уроженец Московской области.

По данным полиции, 21-летнему жителю столицы позвонил неизвестный, представившийся работником службы доставки, и попросил назвать код из смс для получения посылки. Затем под видом сотрудников госпортала злоумышленники в ходе видеоконференции сообщили молодому человеку, что от его имени оформлена доверенность и он причастен к деятельности террористической организации.

Под воздействием психологического давления потерпевший согласился провести видеообыск квартиры, в ходе которого мошенники узнали о металлическом сейфе с деньгами в иностранной валюте и ювелирными украшениями. По указанию злоумышленников молодой человек завернул сейф в плед и передал его ничего не подозревающему водителю такси.

Один из задержанных забрал сейф у таксиста и передал соучастнику, который распилил его у себя дома в Люберцах. Деньги и украшения изъяты и будут возвращены законному владельцу. Возбуждено уголовное дело, подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.