Владислав Овчинский: В Можайском районе началась расчистка участка под новостройку по программе реновации

Фото: Владислав Овчинский. Фото - Департамент градостроительной политики.

В Западном округе столицы дали старт подготовительным работам на месте будущей новостройки, которую планируется возвести по программе реновации. Речь идет о районе Можайский, где в ближайшее время начнут возводить современный жилой комплекс.

Как сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский, Можайский район сейчас уверенно лидирует на западе города по общему количеству домов, включенных в программу переселения. Новая стартовая площадка находится на улице Кубинка (земельный участок 16/2).

«Здесь построят жилой комплекс из пяти секций общей площадью более 34 тысяч квадратных метров. Всего в доме будет 317 квартир, 10 из которых адаптируют для маломобильных граждан. Общая жилая площадь превысит 18 тысяч “квадратов”. Сейчас здесь ведутся работы подготовительного периода», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.

Дом будет соответствовать всем стандартам реновации. Это значит, что в ход пойдут качественные материалы (в основном отечественного производства) и современные технологии, которые отвечают строгим требованиям энергоэффективности.

Отдельно проектировщики продумали первый этаж — он будет нежилым. Там оборудуют помещения под инфраструктуру «шаговой доступности». Будущие жильцы смогут не ездить за покупками через весь район: здесь откроются магазинчики, аптека, пекарня, пункты выдачи заказов или небольшой досуговый центр.

В каждом подъезде сделают комнату для консьержа и специальные колясочные.

Отметим, что программу реновации утвердили еще в августе 2017 года. Сегодня она затрагивает интересы около миллиона москвичей и предполагает расселение более пяти тысяч домов.