Анатолий Гарбузов: Карачаровский механический завод поставит 38 лифтов в Иркутскую область в рамках программы капремонта

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов рассказал о запланированных поставках лифтов Карачаровского механического завода в Иркутскую область. В Департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы пояснили, что это необходимо в рамках соглашения с Фондом капитального ремонта региона для обновления оборудования в жилых домах.

«Столичный Карачаровский механический завод развивает сотрудничество с фондами капитального ремонта разных городов. Для многоквартирных домов Иркутской области КМЗ поставит 38 современных лифтов для обновления по программе капремонта», - отметил столичный министр.

Он уточнил, что по соглашению с ФКР намечена комплексная реализация проекта. Сюда входят проектирование, поставка и последующий монтаж оборудования.

Известно, что новые лифты установят в областном центре — Иркутске, а также в Ангарске, Шелехове и Братске. Дома оснастят пассажирскими лифтами грузоподъемностью 400 килограммов. Их скорость - 1 метр в секунду. Монтаж подъемников начнут в середине мая.

«Установка лифтового оборудования будет производиться силами собственного монтажного подразделения Карачаровского механического завода. Лифты КМЗ отвечают современным техническим требованиям, включая износостойкие материалы комплектующих и элементов отделки кабин», - пояснил генеральный директор Карачаровского механического завода Дмитрий Сидельковский.

Он добавил, что такие решения особенно актуальны в условиях сурового сибирского климата.

Напомним, КМЗ обеспечивает полный цикл работы с лифтовым оборудованием. Сюда входят проектирование, производство, монтаж и сервисное обслуживание. Завод занят развитием собственных инновационных разработок и внедрением их на всех этапах производства и сопровождения оборудования. На базе КМЗ формируется первый в России кластер лифтостроения и вертикального транспорта.