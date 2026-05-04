В Клину предъявлено обвинение местному жителю в убийстве знакомого Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Следователь следственного отдела по городу Клин ГСУ СК России по Московской области предъявил обвинение 44-летнему местному жителю в убийстве мужчины. Об этом сообщила KP.RU официальный представитель ведомства Ольга Врадий.

По данным следствия, 27 апреля 2026 года обвиняемый, находясь в своей квартире в поселке ПМК, в ходе конфликта избил знакомого, нанеся ему множественные удары в область головы и туловища. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Желая скрыть следы преступления, фигурант обернул тело в простыню, вынес и спрятал его в 50 метрах от дома. Впоследствии тело обнаружили прохожие. В ходе отработки круга лиц, с которыми контактировал потерпевший, удалось установить причастность обвиняемого, и он был задержан. Ранее фигурант уже был судим за совершение особо тяжкого преступления.

При осмотре места происшествия следователь обнаружил наволочку со следами крови, а также изъял другие предметы, имеющие значение для следствия. Проведены допросы, назначены судебные экспертизы, включая судебно-медицинскую, биологическую и молекулярно-генетическую. Сегодня следователь обратится в суд с ходатайством об избрании обвиняемому меры пресечения.