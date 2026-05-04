Заммэра Ракова: Столичные школьники решили более 66 миллионов задач с помощью ИИ-сервиса «Цифровой учитель»

С начала учебного года ИИ-сервисом «Цифровой учитель» в «Московской электронной школе» («МЭШ») воспользовались более 19 миллионов раз. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«В «Московской электронной школе» мы активно развиваем сервисы на основе искусственного интеллекта, которые позволяют сделать обучение школьников более персонализированным. Один из них – сервис «Цифровой учитель». Он помогает ученикам средней и старшей школы лучше усвоить математику, английский язык, физику и информатику», - отметила заммэра.

Она уточнила, что этот инновационный инструмент позволяет анализировать знания ребенка. В частности, он «видит» вызывающие трудности у школьника темы, предлагая при этом упражнения для восполнения пробелов.

«С начала этого учебного года им воспользовались более 19 миллионов раз, а школьники решили свыше 66 миллионов задач», - сообщила Ракова.

Заммэра добавила, что всего цифровым помощником пользуются более 1,7 миллиона человек. Среди них - ученики, их родители и учителя. Сейчас он входит в число наиболее популярных сервисов в «МЭШ», подчеркнула Ракова.

«Цифровой учитель» доступен в двух форматах. Школьник может заниматься самостоятельно — после прохождения базового теста система предложит ему индивидуальную образовательную программу.

Другой вариант — учитель выдает ученику материалы из сервиса в качестве домашнего задания. Если у ребенка есть ошибки, система рекомендует дополнительные упражнения для их отработки. При этом педагог видит все результаты и понимает, какие темы усвоены, а где остаются трудности.

Запущенный в 2024 году сервис «Цифровой учитель» постоянно пополняется новыми материалами. Например, в марте 2025 года туда добавили более 2 тысяч материалов по предмету «Вероятность и статистика». А в мае того же года там появилась возможность изучать английский язык. В октябре для учеников 5–10-х классов добавили новые темы и задания, а также итоговые тесты и раздел «Словарь».

Сервис «Цифровой учитель» можно найти в веб-версии электронного дневника, в мобильном приложении «Дневник “МЭШ”» (раздел «Школа»), а также в библиотеке «МЭШ» на главной странице или с при помощи фильтра.