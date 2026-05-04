НовостиПроисшествия4 мая 2026 10:58

На МКАД КАМАЗ протаранил 14 машин, пострадали двое детей и двое взрослых

Два ребенка и двое взрослых пострадали в ДТП с участием 14 авто на МКАД
Авторы (2):
Александра БУДАЕВА
Мила ГЕНЬ
Фото: прокуратура Москвы.

На внутренней стороне 41-го километра МКАД водитель КАМАЗа совершил наезд на стоящие транспортные средства. В результате дорожной аварии механические повреждения получили 14 автомобилей. Об этом сообщили в столичной Госавтоинспекции.

По уточненным данным, пострадали четыре человека: двое несовершеннолетних и двое взрослых. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Прокуратура Юго-Западного административного округа взяла под контроль установление обстоятельств аварии, сообщили в ведомстве. Пострадавшим, в том числе несовершеннолетним, оказывается медицинская помощь.