В Пушкине поймали рецидивистов, напавших на охранника магазина Фото: Предоставлено Росгвардией.

Сотрудники Пушкинского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области задержали двух мужчин, подозреваемых в краже и нанесении ножевых ранений работнику службы безопасности. Сигнал «Тревога» поступил на пульт централизованного наблюдения с охраняемого торгового объекта на улице Смурякова. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Прибывшие росгвардейцы выяснили, что посетители взяли с полки коньяк, икру и рыбные изделия на общую сумму более 4 тысяч рублей и попытались уйти, не заплатив. Когда работник службы безопасности потребовал оплатить товары, один из злоумышленников нанес ему резаные раны в область головы, после чего оба скрылись.

В Подмосковье задержали рецидивистов, напавших на охранника магазина

Уточнив приметы нападавших, сотрудники вневедомственной охраны приступили к розыску. В ходе патрулирования в подъезде одного из многоквартирных домов стражи правопорядка задержали подозреваемых. Ими оказались 40-летний житель Щелково и 33-летний уроженец Королева, которые ранее уже привлекались к уголовной ответственности за угрозу убийством, причинение вреда здоровью и кражи. Возбуждено уголовное дело.