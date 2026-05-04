Москва
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииАфишаВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииАфишаВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
+24°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия4 мая 2026 13:27

Росгвардейцы по горячим следам задержали рецидивистов, напавших на охранника магазина в Подмосковьевидео

В Пушкине поймали рецидивистов, напавших на охранника магазина
Мила ГЕНЬ
В Пушкине поймали рецидивистов, напавших на охранника магазина

В Пушкине поймали рецидивистов, напавших на охранника магазина

Фото: Предоставлено Росгвардией.

Сотрудники Пушкинского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области задержали двух мужчин, подозреваемых в краже и нанесении ножевых ранений работнику службы безопасности. Сигнал «Тревога» поступил на пульт централизованного наблюдения с охраняемого торгового объекта на улице Смурякова. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Прибывшие росгвардейцы выяснили, что посетители взяли с полки коньяк, икру и рыбные изделия на общую сумму более 4 тысяч рублей и попытались уйти, не заплатив. Когда работник службы безопасности потребовал оплатить товары, один из злоумышленников нанес ему резаные раны в область головы, после чего оба скрылись.

В Подмосковье задержали рецидивистов, напавших на охранника магазина

Уточнив приметы нападавших, сотрудники вневедомственной охраны приступили к розыску. В ходе патрулирования в подъезде одного из многоквартирных домов стражи правопорядка задержали подозреваемых. Ими оказались 40-летний житель Щелково и 33-летний уроженец Королева, которые ранее уже привлекались к уголовной ответственности за угрозу убийством, причинение вреда здоровью и кражи. Возбуждено уголовное дело.