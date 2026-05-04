Медаль БРИКС за три марафона: сотрудник Росгвардии получил награду в Казани

Сотрудники подмосковной Росгвардии успешно выступили в «Казанском марафоне» Фото: Предоставлено Росгвардией.

Офицеры Главного управления Росгвардии по Московской области приняли участие в одном из самых масштабных забегов на территории СНГ — «Казанском марафоне». На старт вышли порядка 45 тысяч бегунов из 39 стран и 78 регионов России. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Маршрут пролегал через знаковые места Казани: территорию Казанского Кремля, набережные реки Казанки, мост Миллениум и центральные улицы города. Росгвардейцы успешно преодолели непростые дистанции в 10 и 42,2 километра.

«Трасса была отлично организована, поддержка зрителей вдохновляла на каждом километре. Такие мероприятия объединяют людей, заряжают энергией и мотивируют двигаться вперед — как в спорте, так и в службе», — отметила капитан полиции Халимат И.

В завершении забега всех участников наградили памятными медалями. Сотруднику Одинцовского отдела вневедомственной охраны старшему лейтенанту полиции Дмитрию Д. по итогам забега вручили медаль БРИКС за участие в трех марафонах: в Санкт-Петербурге, Москве и Казани.

«Спорт для меня – не хобби на выходные, а образ жизни и подготовка к достижению высоких показателей при исполнении моих служебных обязанностей», — отметил Дмитрий Д.

«Казанский марафон» ежегодно проводится с 2015 года и входит в Лигу марафонов БРИКС, одобренную Министерством спорта РФ. В 2026 году мероприятие собрало участников на 30 процентов больше, чем годом ранее, и стало самым массовым шоссейным забегом в СНГ.