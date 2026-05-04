Суд в Подмосковье арестовал женщину, убившую свою мать во время ссоры Фото: Архив "КП".

В Одинцовском городском округе суд заключил под стражу 47-летнюю местную жительницу, обвиняемую в жестоком избиении своей 78-летней матери, повлекшем смерть пожилой женщины. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Московской области.

По версии следствия, трагедия произошла 28 апреля в квартире дома в селе Шарапово. Между женщинами возникла ссора, в ходе которой находившаяся в состоянии алкогольного опьянения обвиняемая жестоко избила свою родственницу. От полученных травм пожилая женщина скончалась на месте.

Фигурантка была задержана сотрудниками правоохранительных органов на месте преступления. Следователь провел осмотр места происшествия и допросы, назначен комплекс судебных экспертиз, включая судебно-медицинскую, психолого-психиатрическую и молекулярно-генетическую. Сбор и закрепление доказательств продолжаются.