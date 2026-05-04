В Москве из окна пятого этажа выпал пятилетний ребенок Фото: прокуратура Москвы.

В Чертановском районе столицы из окна квартиры жилого дома на пятом этаже выпал мальчик 2020 года рождения. Ребенок госпитализирован. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

По предварительным данным, ребенок остался без присмотра взрослых, вышел на балкон, где было открыто окно. Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, находятся на контроле в Чертановской межрайонной прокуратуре.

В ведомстве обратились к родителям с предупреждением: не оставляйте детей без присмотра в помещениях с открытыми окнами. Москитная сетка не спасает от падения. Не ставьте мебель рядом с окнами, чтобы ребенок не мог залезть на подоконник или подойти к окну.