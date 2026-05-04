На востоке Москвы задержан подозреваемый в хранении мефедрона

На востоке столицы сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Москве задержали мужчину, подозреваемого в хранении запрещенных веществ. Патрулируя район улицы Парковая, правоохранители заметили подозрительного прохожего. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Увидев росгвардейцев, мужчина попытался скрыться. При проверке документов он признался, что при нем находятся наркотики.

На место вызвали следственно-оперативную группу. В присутствии понятых у 28-летнего приезжего изъяли пакетик с белым порошкообразным веществом. Задержанного доставили в отдел полиции. Экспертиза подтвердила, что внутри находится мефедрон.