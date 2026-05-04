Отопление в Москве начнут отключать 6 мая Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Специалисты столичного комплекса городского хозяйства приступят к отключению отопления в Москве в среду, 6 мая. В связи с установлением необходимых температур наружного воздуха с 00:00 начнется плавный перевод системы теплоснабжения столицы на летний режим работы. Об этом сообщается в канале ведомства в мессенджере MAX.

В общей сложности предстоит отключить отопление в более чем 74 тысячах зданий, включая свыше 34 тысяч жилых домов. Отключение будет проводиться поэтапно в следующей последовательности: промышленные и административные здания, затем жилые дома, школы, детские сады и лечебные учреждения.

По вопросам теплоснабжения можно обращаться на круглосуточную горячую линию МОЭК: +7 (495) 539-59-59, в единый диспетчерский центр: +7 (495) 539-53-53, а также в свою управляющую компанию.