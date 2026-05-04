НовостиПолитика4 мая 2026 21:52

Собянин: Силы ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву

Алина КОЧНЕВА
Дрон сбит на подлете к Москве

Фото: REUTERS.

Московский регион вновь находится под ударом врага. Силы противовоздушной обороны отражают атаки ВСУ. К 00:45 5 мая средствами ПВО уничтожен еще один летевший на столицу БПЛА. Об этом уведомил в мессенджере "Макс" мэр Москвы Сергей Собянин.

Не менее 14 беспилотников сбито на подлете к столице за прошлые сутки. Известно, что в результате ночного удара ВСУ в Москве повреждено здание. По данным мэра города, никто не пострадал.

"Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - отметил Сергей Собянин.

Как проинформировал мэр Москвы, беспилотник прошлой ночью попал в здание в районе улицы Мосфильмовская. Район находится в западной части города. О масштабе разрушений не сообщается.