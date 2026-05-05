Собянин: Системы ПВО сбили еще три БПЛА на подлете к Москве Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали еще три вражеских беспилотника, направленных на Москву. Об этом в мессенджере MAX москвичей и гостей столицы оповестил градоначальник Сергей Собянин.

«Сбиты три беспилотника, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», - написал мэр Москвы в посте.

За восемь часов вторника, 5 мая, уничтожено уже шесть вражеских дронов. Москвичей и гостей столицы просят быть предельно внимательными и осторожными. Если вы стали свидетелем падения обломков БПЛА, не подходите и не трогайте их. Лучше сообщите всю имеющуюся у вас информацию по телефону «112».

Как KP.RU писал ранее, средства ПВО России за ночь уничтожили 289 украинских беспилотников. Как сообщили в Минобороны РФ, дроны самолетного типа сбиты в период с 20:00 4 мая до 07:00 5 мая.