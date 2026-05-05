Владимир Ефимов сообщил о планах по созданию нового веломаршрута в Филимонковском районе Москвы

Планами по обустройству в Новой Москве еще одного веломаршрута поделился глава Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Известно, что новую общедоступную велотрассу проложат в рамках создаваемого жилого комплекса. Она дополнит спортивную инфраструктуру района.

«Вокруг современного жилого квартала в Филимонковском районе появится новая закольцованная велодорожка протяженностью более одного километра и шириной 2,5 метра. Она свяжет улицы Никитина, Лаптева и Москвитина и органично впишется в существующий ландшафт», - отметил заммэра.

Он уточнил, что велосипедная дорожка объединит дворы с объектами инфраструктуры, пройдя в том числе вокруг строящегося детского сада для 350 воспитанников.

Как сообщил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса, она будет идти параллельно уже готовому разноуровневому пешеходному маршруту, частью которого является деревянный мост.

Желающие уже могут кататься на велосипедах по готовому участку трассы. Он проходит около двух построенных и заселенных домов 7 и 9 на улице Лаптева. Этот путь также удобен для семей с детьми, которым нужно добраться до нового детсада в квартале.

В Департаменте градостроительной политики Москвы пояснили, что на велодорожке появится разметка. Вдоль трассы поставят уличные светильники. Кроме того, обустроят места для тихого отдыха. Там разместят беседки, перголы, лавочки, урны, фонари. Плюс к этому откроют игровые комплексы для детей и спортплощадки. Дворы жилого комплекса оснастили велопарковками. На минус первых этажах находятся кладовые. Здесь удобно оставлять велосипеды на зиму.