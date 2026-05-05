Максим Ликсутов сообщил об увеличении производства электрооборудования в Москве

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал об увеличении выпуска электрического оборудования в столице. В Департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы уточнили, что сегодня в столице работает свыше 130 предприятий по производству электрооборудования.

«В соответствии с поручением мэра Москвы Сергея Собянина город активно содействует развитию высокотехнологичных отраслей промышленности. С января по февраль этого года столичные компании по производству электрооборудования выпустили на 9,4 процента больше продукции, чем за аналогичный период 2025-го», — отметил заммэра.

Столичным предприятиям доступна комплексная поддержка города. Сюда входят налоговые льготы, гарантия сбыта, финансовые и другие механизмы. Компании производят в столице как бытовое оборудование, так и для нужд промышленности и других отраслей экономики. Ассортимент разнообразный - от светильников и розеток до зарядных станций для электромобилей и кабельно-проводниковых изделий.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Анатолий Гарбузов напомнил о востребованности столичной кабельной продукции в разных сферах - от медицины до транспорта.

«Сегодня в секторе работает около 20 компаний, которые создают изделия широкого применения, а также для использования в сложных климатических и промышленных условиях. По итогам января — февраля 2026 года объем производства в отрасли вырос в 2,3 раза по сравнению с тем же периодом 2025-го», — сообщил столичный министр.

Москва является крупнейшим индустриальным и научно-инженерным центром России. В столице каждый год начинают работу около 150 новых технологичных предприятий. В Москве находится уже почти 4,6 тысячи промышленных компаний. Там создано свыше 755 тысяч рабочих мест. Московским производителям предлагаются более 20 эффективных мер поддержки. В их числе: программа компенсации процентов по инвестиционным кредитам, налоговые льготы и другие инструменты.