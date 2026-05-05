Владимир Ефимов: На юго-востоке Москвы строятся семь школ и образовательных комплексов

Владимир Ефимов. Фото предоставлено пресс-службой Комплекса градостроительной политики и строительства.

Подробностями о строящихся на юго-востоке столицы образовательных учреждениях поделился глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«На юго-востоке столицы строят семь зданий школ и образовательных комплексов общей площадью почти 146 тысяч квадратных метров. Шесть из них возводят благодаря частным инвестициям, еще один объект – на средства столичной Адресной инвестиционной программы», - отметил заммэра.

Он уточнил, что объекты образования появятся в районах Текстильщики, Марьино, Люблино, Южнопортовый, Рязанский, Нижегородский и Лефортово.

Как сообщил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы, в них создадут более семи тысяч школьных и дошкольных мест. После завершения строительства объекты войдут в городскую систему образования, добавил заммэра.

От жилых домов до новых учреждений образования можно будет добраться пешком. После их открытия разгрузятся уже действующие учебные заведения. У школьников появятся дополнительные возможности для занятий.

В Департаменте градостроительной политики столицы пояснили, что инвестор строит школу на 750 мест в Грайвороновском проезде в районе Текстильщики. Здание готово более чем на 70 процентов. Там уже идет внутренняя отделка. Плюс к этому проводится благоустройство вокруг здания. Школу оснастят специализированными учебными кабинетами, лабораторно-исследовательскими комплексами, ИТ-полигоном, спортзалом и актовым залом.

На юго-востоке столицы в районах Люблино и Марьино также возводятся три отдельно стоящих здания детсадов. Как сообщили в Градостроительном комплексе столицы, в целом они рассчитаны на 925 мест.

Мосгосстройнадзор контролирует создание новой социальной инфраструктуры в столице. Выездные проверки проходят на каждом этапе строительства детсадов и школ. За их проведение отвечает «Контроль Москвы». Всего на этих стройплощадках состоялось уже 55 проверок.

Напомним, в районе Москворечье-Сабурово на юге города появится образовательный комплекс. Мэр Москвы Сергей Собянин ранее рассказал о разработанной для него архитектурной концепции.