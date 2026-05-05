Максим Ликсутов: ОЭЗ «Технополис Москва» стала новой площадкой проекта «Музыка в метро»

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал об участии особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» в проекте «Музыка в метро». Как пояснили в Департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы, концерты будут проходить каждую неделю на площадке «Печатники».

«Проект “Музыка в метро” — первый в России культурный формат, который стал частью транспортной системы города. С 2016 года мы постоянно расширяем его географию. Теперь к привычным площадкам — метро и вокзалам — добавили и особую экономическую зону», - отметил заммэра.

Он уточнил, что это событие приурочили к двум юбилеям - 20-летию ОЭЗ “Технополис Москва” и 10-летию проекта “Музыка в метро”. Город делает культурный досуг еще доступнее для жителей и гостей столицы по поручению мэра Москвы Сергея Собянина, подчеркнул Ликсутов.

Первый концерт желающие посетили на новой площадке 4 мая. Среди зрителей были сотрудники предприятий и гости ОЭЗ. Напомним, стартовавший в 2016 году проект «Музыка в метро» за это время заметно расширился. В частности, более чем в десять раз выросло количество участвующих в нем артистов — до 400 вокалистов и инструменталистов. Они выступают в метро, на территории Московских центральных диаметров, на Северном и Южном речных вокзалах, на автовокзале «Северные ворота» и в павильоне Московского транспорта.

В этом году ОЭЗ «Технополис Москва» отмечает 20 лет со дня основания. Стартовая площадка для инноваций за эти годы превратилась в ключевой хаб промышленности страны. Десять площадок ОЭЗ занимают в целом более 430 гектаров. Здесь локализовано производство свыше 240 высокотехнологичных предприятий, работающих в стратегических направлениях. В их числе - микроэлектроника, приборостроение, биомедицина, ИТ и робототехника. Там создано 30 тысяч высококвалифицированных рабочих мест.