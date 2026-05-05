20-летний пьяный мужчина проехался на сцепке последнего вагона поезда в Московском метро. Как сообщает пресс-служба прокуратуры столичного метрополитена, нарушитель задержан. Его привлечение к административной ответственности контролируется прокуратурой Москвы.
Сообщается также, что за умышленное неисполнение требований транспортной безопасности предусматривается наказание в виде штрафа в размере от 20 000 до 30 000 или же административный арест сроком до 10 суток. Причины данного поступка мужчины выясняются.
Как KP.RU писал ранее, полицейские Мосметро задержали мужчину, который ударил пассажира подземки стеклянной бутылкой по голове. По факту хулиганства возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.