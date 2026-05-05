Восемь лет колонии получил мужчина, изнасиловавший несовершеннолетнюю в Москве

37-летний мужчина признан виновным в совершении насильственных действий в отношении несовершеннолетней. Как сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Москве, его осудили на восемь лет.

Инцидент произошел 30 августа 2025 года в подъезде жилого дома, расположенного на улице Воронежской. По информации ведомства, осужденный напал на 16-летнюю девочку и «совершил в отношении нее иные насильственные действия сексуального характера». О произошедшем пострадавшая рассказала родителям, а те немедленно отправились в полицию.

Правоохранители выполнили комплекс необходимых действий, которые вместе с другими доказательствами изобличили фигуранта в данном преступлении.

«Приговором Нагатинского районного суда г. Москвы ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», - говорится в сообщении ведомства.

