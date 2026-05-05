Максим Ликсутов рассказал о правилах плавания на маломерных судах в Москве

Заместитель мэра российской столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал о правилах перемещения маломерных судов по Москве-реке. Так, к примеру, транспортные средства должны должны двигаться строго за пределами судового хода, а их скорость рядом с пляжами и местами отдыха должна быть не более 12 км в час.

«Для безопасности всех участников водного движения призываем исполнять правила пользования маломерными судами. Важно помнить, что перемещение на них в зоне интенсивного судоходства запрещено», - добавил политик.

Отметим, что сейчас в Москве работают три регулярных речных маршрута, 24 плавучих причала, а флот электросудов составляет 31 единицу водных транспортных средств.