Бесплатные выступления, мастер-классы и угощения организуют для посетителей выставки «ВМЕСТЕ» в Сколково 10 и 11 мая

В новом лечебно-диагностическом комплексе 62-й больницы в Сколково 10 и 11 мая состоится бесплатная семейная программа. Гостей ждут интересные события - уличный спектакль, джаз, мастер-классы, шоу артистов. Два дня всех желающих будут угощать сахарной ватой и мороженым. Начало программы каждый день в 12.00.

Напомним, сейчас там же проводится международная выставка современного искусства «ВМЕСТЕ». Мероприятие является первым в России масштабным проектом, позволившим интегрировать современное искусство в пространство больницы как часть исцеляющей среды. На занимающей два корпуса нового комплекса выставке собраны более 200 работ российских и зарубежных художников. Большинство произведений создавались специально для этого проекта. После закрытия экспозиции их оставят в интерьерах больницы. Это позволит сохранить её постоянную визуальную и эмоциональную среду. Выставка открыта для свободного посещения.

Важно, что 62-я больница в Сколкове является не только высокотехнологичным медицинским учреждением, но и примером нового стандарта организации пространства. В нем медицина и культура работают вместе, создавая среду для комплексной заботы о человеке.

КОНКРЕТНО

10 мая

Около входа в больницу № 62 весь день - выступления ходулистов, живых скульптур и артистов с воздушными змеями.

С 12:00 до 18:00 - семейная театральная мастерская «Клумба из тумбы». На мастер-классе гости создадут куклу-варежку в стиле «Маппет-шоу» или традиционную народную куклу-мотанку.

В 17:00 - выступление певицы Нани Ева, известной по участию во втором сезоне шоу «Голос» и по проекту «Главная сцена». Её стиль — кислот-джаз, соул-поп и smooth-jazz. Она представит авторскую программу под аккомпанемент живой музыки.

11 мая

Весь день - выступления ходулистов, живых скульптур и артистов с воздушными змеями.

В 13:00 - уличный спектакль «Горожане» — променад-постановка на движущемся корабле. Зрители вместе с героями отправятся в путешествие и станут участниками диалога о жизни в мегаполисе.