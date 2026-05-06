Мария Багреева: Регионы провели 12 тысяч закупок по потребностям на Портале поставщиков

Фото: Мария Багреева / Пресс-служба Департамента экономической политики и развития города Москвы

Заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева рассказала о проведенных в этом году региональными заказчиками закупках по потребностям на Портале поставщиков.

«Закупка по потребностям – это формат, подходящий для оперативного приобретения различных товаров, работ и услуг региональными заказчиками. За январь – март этого года по итогам таких процедур на Портале поставщиков заключили 11,9 тысячи сделок», - отметила заммэра.

Она уточнила, что снижение начальной цены контракта составило в среднем восемь процентов. Благодаря этому госзаказчики сэкономили бюджетные средства.

Как сообщила Багреева, чаще всего требовались лекарственные средства и медицинские материалы, пищевые продукты и услуги по дополнительному образованию.

Напомним, совершая закупку по потребностям, заказчик оформляет на портале заявку на необходимые ему товары, работы или услуги. При этом он устанавливает конкретный срок подачи предложений. Победителя выбирают по самым важным для заказчика критериям. В их числе - цена, сроки поставки, качество продукции или другие.

Как пояснил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов, участниками закупки по потребностям на Портале поставщиков могут стать представители бизнеса из любого региона.

«Наиболее активными в первом квартале этого года были поставщики из Ханты-Мансийского автономного округа, которые заключили 1,8 тысячи сделок», - сообщил глава ведомства.

Он добавил, что лидерами стали также Пермский край — 1,7 тысячи контрактов, Ямало-Ненецкий автономный округ – 1,6 тысячи.

Созданный в 2013 году Портал поставщиков позволяет автоматизировать закупки малого объема. Он признан эффективным инструментом для связи госзаказчиков и бизнеса. Сегодня им пользуются заказчики из 44 регионов страны, как сообщал мэр города Сергей Собянин, недавно к порталу присоединились заказчики из Курской области. В перечне товаров, работ и услуг сайта насчитывается более 3,4 миллиона уникальных наименований, каждый день на платформе подписывают свыше 1,5 тысячи контрактов.

Больше информации об экономике Москвы - в официальном канале Комплекса экономической политики в мессенджере MАКС.