Владислав Овчинский: Новый дом по программе реновации строят на Самаркандском бульваре

На юго-востоке столицы, в районе Выхино-Жулебино, появится ещё один дом для переселенцев по программе реновации. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский. Здание строят по адресу: Самаркандский бульвар, земельный участок 15/5.

Двухсекционный жилой комплекс имеет общую площадь около 27 тысяч квадратных метров. В нем запроектированы 262 квартиры. Для проживания маломобильных жителей адаптируют шесть квартир – там будет увеличенная ширина коридоров и дверных проемов.

«Возле дома оборудуют две детские и одну спортивную площадки. Сейчас на участке завершается монтаж фасадных модулей, а также проводятся работы по внутренней отделке и устройству внутренних инженерных сетей», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.

Район для новосёлов выбран удобный: недалеко от дома — станции метро, школы, детские сады, поликлиники и больницы (как детские, так и взрослые). А также крупные лесопарковые зоны.

Два подъезда новостройки спроектированы с просторными светлыми вестибюлями, лифтовыми холлами и комнатами для колясок и велосипедов. Всё соответствует современным стандартам. Отдельно запроектированы помещения под аптеки, магазины, салоны и другие нужные горожанам объекты. На первых этажах не будет ступеней и порогов, а входы расположатся на одном уровне с улицей — чтобы было комфортно всем, включая мам с колясками и пожилых людей.

Напомним, программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она затронет около миллиона москвичей, в неё включено 5176 домов. Мэр Сергей Собянин поставил задачу ускорить её реализацию в два раза.