Владимир Ефимов рассказал о созданном в Щукине новом пространстве для прогулок и занятий спортом

Подробнее о созданном в районе Щукино на северо-западе столицы общественном пространстве рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Его площадь более 2,5 гектара. Место для отдыха обустроили на территории бывшей промзоны «Октябрьское Поле».

«У жителей района Щукино появился новый сквер общей площадью более 2,5 гектара. На его территории создали спортивное ядро, где установили столы для настольного тенниса, оборудовали универсальные площадки для командных игр, зону уличных тренажеров с навесом от непогоды», - отметил заммэра.

Он уточнил, что здесь также разбили липовую аллею длиной 290 метров с 70 рослыми деревьями.

Как сообщил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса столицы, всего в сквере высадили более 17 тысяч декоративных растений, цветов и кустарников.

Просторная общественная зона в летние месяцы станет для москвичей и гостей столицы еще одним центром притяжения. В сквере поставили 30 скамеек, а также 20 лежаков, на которых комфортно будет отдыхать под открытым небом.

В Департаменте градостроительной политики столицы пояснили, что обустроен также пешеходный маршрут длиной более 1 километра. Для прогулок в любую погоду дорожки сделали с покрытием из бетонной брусчатки природных расцветок. Там, где будет оживленное движение, уложили плитку, в которую добавили гранитную крошку. Сквер дополнили площадкой с полосой препятствий для выгула собак. Созданное общественное пространство украсили футуристичными прямоугольными арками. Они обрамляют пешеходную дорожку.

В Градостроительном комплексе Москвы уточнили, что озеленение нового сквера в Щукине проходило в том числе при участии местных жителей, представителей девелопера «РГ-Девелопмент» и управляющей компании

