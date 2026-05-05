В Хабаровском крае наращивают посевы картофеля и овощей

Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Хабаровского края.

Об этом заявил министр сельского хозяйства региона Павел Сторожук.

Край полностью обеспечен семенами зерновых и сои, по картофелю и овощам самообеспеченность превышает 90 %. Для увеличения доли отечественных семян создаётся селекционный центр: в Комсомольском районе высадят 15 га семенного картофеля (около 500 тонн семян для следующего сезона). По сое доля российских семян уже составляет 78 %.

В 2026 году ожидается рост производства овощей, картофеля и зерновых на 10–15 %. Для расширения посевных площадей реализуют 6 проектов мелиорации в Бикинском, Вяземском районах и районе имени Лазо (3,4 тыс. га), на что выделено 290 млн рублей из федерального бюджета.

Губернатор Дмитрий Демешин поднял вопрос высокой стоимости хлеба из-за полной зависимости от привозной муки. В ответ министр анонсировал экспериментальный посев пшеницы на 10 га для дальнейшей переработки в муку (отладка технологии займёт 2–3 года).

Также идёт поддержка хранения продукции: отремонтированы три овощехранилища, планируется строительство ещё одного на 5 тыс. тонн.

Министр имущества Хабаровского края Никита Матвеев сообщил, что в 2026 году проверят 86 участков (65 тыс. га) на предмет использования сельхозземель. Губернатор потребовал к концу года представить результаты: земли должны быть либо возвращены в краевую собственность, либо вовлечены в сельхозоборот.