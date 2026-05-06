Российскому рэперу Наваи Бакирову, более известному как Navai, грозит лишение водительских прав за ДТП, которое произошло 5 мая на Зубовском бульваре в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Музыкант, находясь за рулем дорогого авто марки «Ferrari» без номеров, врезался в светофор. Пострадавших, к счастью, нет. В салоне машины в момент ДТП вместе с Наваи находился его друг.

«За грубое нарушение ПДД и повреждение городской инфраструктуры будет составлено обращение в суд по поводу возмещения ущерба и лишения водительских прав», - говорится в сообщении ведомства.

Как KP.RU писал ранее, стоимость спорткара Ferrari 488, в котором находился рэпер Navai в момент аварии в Москве, может достигать 66 миллионов рублей.

