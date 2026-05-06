Анатолий Гарбузов: Предпринимателям Москвы рассказали об экосистеме кадровой поддержки от города

Подробнее о ключевых стратегиях привлечения и подготовки квалифицированных специалистов рассказали на состоявшемся в Москве бизнес-семинаре «Кадровое обеспечение промышленных предприятий». В Департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы напомнили, что сегодня в промышленности столицы трудится каждый десятый работающий житель города. При этом общая численность персонала на производствах достигла более 755 тысяч человек.

«Такой масштаб требует опережающей кадровой политики. Чтобы сохранить лидерство, бизнесу необходимо растить профессионалов новой формации, инвестировать в их обучение и предлагать траектории дальнейшего роста», - отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Он добавил, что Москва, в свою очередь, создает комплексную экосистему поддержки — от профориентации до открытия специальных площадок для практической подготовки. Задача города — сделать эти инструменты максимально доступными, подчеркнул столичный министр.

На семинаре представители профильных структур представили разбор практических кейсов. Кроме того, провели презентацию платформ для привлечения и развития специалистов.

Например, о возможностях сервиса как единого окна для решения вопросов предприятий, в том числе касающихся кадрового контура, рассказала Ксения Беляева, руководитель Центра поддержки промышленности. В частности, Центр помогает в организации целевого обучения.

О том, что город может компенсировать до 95 процентов затрат на дополнительное обучение сотрудников (до 120 тысяч рублей на человека в год) предприятий из приоритетных сфер, напомнил Александр Путилин, генеральный директор ГБУ «Малый бизнес Москвы» (МБМ). В числе таких сфер - информационные технологии, инновационные разработки и другие.

Замруководителя центра практического обучения «Профессии будущего» в Печатниках Елизавета Воробчикова рассказала о подготовке городом кадров по новому стандарту московского образования с помощью площадки, открытой в ОЭЗ «Технополис Москва».

О том, как готовят специалистов в колледжах столицы, рассказала Кристина Адилова из «Московского центра развития профессионального образования». Плюс ко всему аналитический взгляд на рынок труда в промышленности представила менеджер по работе с ключевыми клиентами «Авито Работа» Ольга Цурикова.

Семинар проводился в рамках цикла из 10 встреч. Их организуют на площадке Дома русского бильярда «Москва». Запись уже состоявшихся мероприятий - на Инвестпортале Москвы.