Два трамвайных маршрута запустят в столичный район Ивановское

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем блоге о создании в столице новой трамвайной линии. Ее уже начали строить на востоке Москвы. Трасса пройдет от действующих путей около 3-й Владимирской улицы до улицы Сталеваров. Известно, что в районе Ивановское планируют открыть два трамвайных маршрута:

- прямой маршрут от МКАД в центр — от Ивановского до Курского вокзала;

- от района Ивановское через метро «Шоссе Энтузиастов» и одноименную станцию МЦК. Далее — по проспекту Буденного до метро «Семеновская».

Кроме того, на пересечении шоссе Энтузиастов и улицы Сталеваров около МКАДа появятся разворотное кольцо с конечной станцией для водителей, а также перехватывающие парковки. Для пассажиров здесь создадут удобную пересадку на городские и пригородные маршруты автобусов и электробусов.

«Линия в районе Ивановское станет крупнейшим проектом по строительству новых трамвайных путей в Москве за последние 40 лет. Благодаря ей местные жители смогут добираться до станции метро «Шоссе Энтузиастов» на 40% быстрее», - рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он добавил, что благодаря появлению участка длиной 4 километра станет больше возможностей для запуска новых маршрутов трамвая до станций метро, МЦК и МЦД.

Как сообщил Ликсутов, транспорт станет доступнее для 130 тысяч москвичей из восточных районов столицы. Трамваи будут курсировать с минимальными интервалами, уточнил заммэра. В результате это обеспечит жителям комфортные и быстрые поездки по городу.