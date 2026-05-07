Владислав Овчинский: «Макет Москвы» станет местом живых воспоминаний о Победе

Владислав Овчинский. Фото - Департамент градостроительной политики.

С 9 по 11 мая в павильоне «Макет Москвы» — три дня, ради которых стоит отложить дела. Здесь соединили историю и современные форматы, чтобы День Победы запомнился не как строчка в календаре, а как личная история. Как рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский, в каждой семье 9 Мая наполнено своими смыслами.

«Мы чтим память наших предков и ценим их героический поступок, благодаря которому у нас есть настоящее и будущее, — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики. - Насыщенная программа поможет по-новому взглянуть на события и прочувствовать атмосферу тех лет, ведь эмоции и визуальные образы усиливают восприятие истории»

Гвоздь программы — светотехническое шоу «День Победы». Свет, звук и детали знаменитого макета работают в унисон, создавая эффект полного погружения. 9 мая сеансы будут идти каждые полчаса с 11 утра до половины восьмого вечера. В тот же день, в рамках фестиваля «Москва, расцветай!», в 13:10 и 14:10 прочитают лекции «Природа Победы». Слушатели узнают, как обычные лес и река, оказывается, влияли на ход войны. А в 16:00 9 мая перед павильоном начнётся живая музыка. Духовой оркестр «Модерн» сыграет мелодии военных лет.

10 мая световое шоу тоже будет, но по другому графику — в начале каждого часа с 11 до 19 часов.

Ранее Владислав Овчинский сообщил, что Московский фонд реновации жилой застройки, реализующий программу реновации, по итогам 2025 года стал лидером по вводу жилья среди всех компаний-застройщиков России. Всего в рамках реализации программы реновации в прошлом году ввели рекордные 2,3 млн квадратных метров жилья. Это 119 домов в которых оборудовали более 35 тысяч квартир.