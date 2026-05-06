НовостиОбщество6 мая 2026 15:41

Человек упал на пути серой ветки Московского метро

Движение серой ветки введено в график, пострадавшая госпитализирована
Елизавета БУБНОВА
Вечером в среду, 6 мая, на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро были временно увеличены интервалы движения из-за человека, упавшего на пути. Об этом сообщил официальный представитель Дептранса Москвы.

«На южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии (9) временно увеличены интервалы движения из-за человека на пути», - говорится в сообщении ведомства.

Сейчас движение серой ветки полностью восстановлено. Уточняется, что пострадавшая передана медикам. Причины и обстоятельства инцидента выясняются специалистами.

Как KP.RU писал ранее, 9 мая в Москве изменятся маршруты в центре города. Как сообщает представитель столичного Дептранса, лучше всего в этот день воспользоваться метро.