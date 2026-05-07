Максим Ликсутов: Сюжет к 9 Мая покажут на инновационной достопримечательности «Матрешка Москвы»

Как рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, с 8 по 12 мая в парке «Зарядье» на инновационной достопримечательности «Матрешка Москвы» покажут новый тематический сюжет «История в движении», посвященный Дню Победы.

В сюжете будет пять сцен. Зрители узнают в том числе о военной технике и вооружении тех лет. Полноценный эффект погружения позволит создать специальная выдвижная конструкцию.

Сюжет открывается реконструкцией утра 22 июня 1941 года. Кроме знаменитого плаката «Родина-мать зовет!» зрители увидят еще 12 оцифрованных советских плакатов тех лет. Затем на экране появятся два ярких символа Победы. На статичном цилиндре покажут объемную копию советского штурмовика Ил-2. Компьютерные программы помогли столичным 3D-дизайнерам восстановить обтекаемый бронекорпус самолета, а также воссоздать ливрею воздушного судна. На кинетической конструкции, состоящей из 1,5 тысячи медиаэкранов-сот, разместят цифровую копию Шуховской башни на Шаболовке.

В сюжете также собраны цифровые копии девяти писем участников Великой Отечественной войны, отправленных с 1941 по 1945 год. Они были адресованы родным и близким. Среди них - поздравления с праздниками и рассказы о фронтовых буднях. Это будут как письма-треугольники, так и уникальное письмо с рисунком семьи, выполненным простым карандашом. Их покажут на статичном экране и на динамической конструкции, поднимающейся на максимальную высоту 22 метра.

В сюжете также представят точные цифровые копии оружия, в числе которых пистолет-пулемет Шпагина (ППШ) и винтовка Мосина.

В финале зрители увидят символическую композицию - водружение флага СССР, показ 22-метровой георгиевской ленты и изображения Вечного огня.

Показы начинаются каждый вечер после познавательной программы «Россия объединяет». В частности, 8, 11 и 12 мая - в 19:15, 20:15 и 21:15, а 9 и 10 мая - дополнительные сеансы в 22:15.

Вход свободный.

Адрес: улица Варварка, дом 6, ближайшая станция метро - «Китай-город».

В пресс-службе Московского метрополитена напомнили, что 9 мая с 05:30 и до окончания перекрытий станции «Площадь Революции», «Охотный Ряд», «Театральная», «Александровский сад», «Боровицкая» и «Арбатская» Арбатско-Покровской линии будут работать на вход и пересадку пассажиров. Станция «Библиотека им. Ленина» — только на пересадку.

Также во время проведения мероприятий возможны ситуативные ограничения на вход и выход на других станциях московского метро по требованию полиции.