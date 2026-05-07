Подарки и приглашения на тематические мероприятия можно получить за баллы «Открой#Моспром»

Программа лояльности стартовала на сайте проекта «Открой#Моспром». Теперь зарегистрированные пользователи могут копить баллы и обменивать их на полезные бонусы. В их числе - сувениры и приглашения на эксклюзивные экскурсии, лекции и мастер-классы. Подробнее об этом рассказала генеральный директор АНО «Центр поддержки экспорта, промышленности и инвестиционной деятельности “Моспром”» Ольга Старикова.

«За шесть лет существования проекта «Открой#Моспром» мы организовали более 3,5 тысячи мероприятий на действующие предприятия города и провели свыше тысячи мастер-классов. Новая программа лояльности — это еще один шаг к тому, чтобы вовлечь жителейи гостей столицы в насыщенную жизнь московских заводов, продемонстрировать производственную мощь нашего индустриального сектора», - отметила Старикова.

Она добавила, что новшество нацелено в том числе на то, чтобы сделать проект еще более интересным для молодежи. Благодаря этому не только формируется интерес к современной промышленности и технологиям, но и удается помочь молодым людям в поиске себя, а в перспективе — в выборе будущей профессии.

Как сообщила представитель проекта, чем чаще пользователь участвует в онлайн и офлайн-активностях, тем больше бонусов он получает.

Для участия в программе лояльности нужно зарегистрироваться на сайте проекта «Открой#Моспром». После подтверждения регистрации пользователю начислят стартовый пакет баллов. Далее их можно зарабатывать за участие в мероприятиях проекта. Синие баллы накапливаются за прохождение онлайн-форматов, например, квизов и опросов. Зеленые баллы дают за посещение очных мероприятий — экскурсий и лекций. Актуальный баланс можно увидеть в личном кабинете. Среди сувениров, которые выдаются за начисленные баллы, - плед, толстовка, термокружка и другие.

Напомним, «Открой#Моспром» объединил уже более 150 предприятий города. Для участников доступны самые разные форматы знакомства с промышленностью столицы - от экскурсий на производства до лекций, мастер-классов и квизов. Эти события всегда популярны у жителей и туристов, среди которых уже собралось постоянное сообщество интересующихся промышленным сектором Москвы. Новая программа лояльности обеспечить дополнительные приятные бонусы для активных участников проекта.