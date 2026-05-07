Участник СВО из Филимонковского района во время отпуска возит гумпомощь на фронт Фото: ШЕВЧЕНКО Константин

Владелец продуктового магазина из района Филимонковский Юрий Евграфов прошел путь от предпринимателя до участника специальной военной операции. Помогать бойцам он начал еще в феврале 2022 года, а затем принял решение присоединиться к войскам. В отпуске он продолжает возить гуманитарные грузы на передовую. Об этом сообщила пресс-служба Мэра и Правительства Москвы.

«Фронт не может обойтись без тыла, так было и в Великую Отечественную войну, так есть и сейчас. Бойцы рады любым посылкам, очень их ждут. Каждый солдат читает и хранит детские письма с рисунками. Продукты питания или хоть носочки — это помощь. Без поддержки тыла никак, это невероятно важно для нас», — отметил Юрий.

В состав гуманитарных грузов входят продукты длительного хранения: тушенка, каши, супы быстрого приготовления, сгущенка, консервы и соки. Юрий также закупает сезонную одежду — так называемые костюмы-«горки» камуфляжных расцветок, например вариант «мох» для весны и лета.

С началом холодов предприниматель собирал медикаменты: витамины, противовирусные аппараты и обезболивающие. По запросам он закупал технику: ноутбук в штаб, микроволновую печь, пароварку и электрогенераторы. Особой популярностью на фронте пользуются компактные варианты, так как в условиях боевых действий часто приходится быстро перемещаться.

Сейчас Юрий продолжает возить гуманитарные грузы во время отпусков. Вместе с ним помощь бойцам оказывают волонтеры и неравнодушные жители, благотворительный фонд «Дело чести», инициативная группа «Доброволец ТиНАО» и другие организации.