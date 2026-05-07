Заммэра Ракова: Столичные школьники разработали уникальные устройства для людей с особенностями здоровья

Городские научно-практические конференции для школьников Москвы поставили в этом году рекорд по числу участников — почти 50 тысяч человек. Старшеклассники показали десятки тысяч оригинальных проектов - от агродронов для борьбы с борщевиком и ИИ-очков для слабовидящих до бизнес-планов по строительству эко-отелей. Подробнее об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Сегодня у столичных школьников есть возможность не только углубленно изучать интересные им предметы, но и делать первые шаги в науке, создавать собственные инновационные проекты. Уже 11 лет мы проводим для ребят научно-практические конференции. Здесь ученики предпрофессиональных классов, а также все желающие из 7-11-х классов могут воплотить свои научные идеи, работая с опытными наставниками», - отметила заммэра, уточнив, что каждый год число участников растет.

«Если в прошлом году конференции собрали около 44 тысяч школьников, то в этом — уже почти 50 тысяч, рекордное число за последнее время. Из них порядка 27 тысяч школьников дошли до заключительного этапа, а больше шести тысяч стали победителями и призерами», - сообщила Ракова.

Она подчеркнула, что участие в конференциях дало ребятам не только уникальный опыт, но и практическую пользу. Победители и призеры смогут получить до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ при поступлении в вузы, добавила заммэра.

В завершившейся в Сеченовском университете конференции «Старт в медицину» участвовали более 7,5 тысячи школьников, увлеченных медициной и естественными науками. Призовые места заняли более 880 человек.

На конференции «Инженеры будущего» школьники показали свои технологические системы и ИТ-продукты. Здесь участвовали более 18,2 тысячи ребят. Из них почти 2 тысячи стали победителями и призерами.

Самая масштабная по числу направлений — конференция «Наука для жизни». В направлении «Медиастарт» начинающие журналисты и блогеры представили лонгриды, подкасты и документальное кино. Всего участвовали 6,7 тысячи школьников. Лучшими стали более тысячи.

Кроме того, ученики участвовали в мероприятиях по направлениям «Многообразие науки» - более 7,8 тысяч юных исследователей, «Шаг в бизнес» - более 1,1 тысячи занявших призовые места авторов бизнес-проектов, «Мегаполис: психология будущего» - более 220 наград.