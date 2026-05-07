Анатолий Гарбузов: В Москве начали выпуск передовых акустических панелей для жилых и коммерческих помещений

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов рассказал о запуске столичной компанией Ako Sound производства инновационных звукоизоляционных панелей собственной разработки. Как уточнили в Департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы, благодаря новому решению можно уменьшить уровень шума в квартирах, офисах и специализированных пространствах с повышенными требованиями к звукоизоляции.

«Более 360 московских предприятий выпускают сегодня различные строительные материалы. Отрасль активно развивается, компании регулярно выводят на рынок собственные разработки, предлагают инновационные решения, которые позволяют значительно повысить качество городской среды и обеспечить реализацию важных инфраструктурных проектов», — отметил столичный министр.

Например, получившая патент разработка столичного производителя представляет собой многослойную конструкцию. Звукоизоляционные панели можно использовать в самых разных пространствах - от жилых квартир до коммерческих помещений. При небольшой толщине от 50 до 70 миллиметров панели обеспечивают снижение уровня шума от 15 до 28 дЦб. В результате изделие практично и удобно для монтажа. Эффективность звукоизоляции получается высокой и при этом не уменьшается полезная площадь.

Напомним, недавно в Москве открылся один из крупнейших в России комплексов промышленных предприятий. В нем объединились высокотехнологичные производства стройматериалов, в числе которых три завода и промышленный технопарк. Например, заработал первый в Центральном федеральном округе полностью автоматизированный завод, выпускающий автоклавный газобетон с системой цифрового управления. Благодаря возможностям предприятия можно быструю перенастроить производственную линию под необходимый размер блоков и панелей.

А еще в комплекс входит завод по производству архитектурных стеклопакетов. Он является первым в России предприятием, оснащенным системами автоматизированного перемещения стекла.

Москва признана крупнейшим индустриальным и научно-инженерным центром России. Ежегодно здесь открывают около 150 технологичных предприятий. В столице находится уже примерно 4,6 тысячи промышленных компаний. Там создано свыше 755 тысяч рабочих мест. Сегодня производителям доступно более 20 эффективных мер поддержки. Сюда входят программа компенсации процентов по инвестиционным кредитам, налоговые льготы и другие инструменты.