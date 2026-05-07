СК просит заключить под стражу мотоциклиста, сбившего актрису Добромилову

В Никулинский районный суд столицы передано ходатайство от следственных органов. Правоохранители просят заключить под стражу мотоциклиста, по вине которого погибла 34-летняя актриса и фотограф Ксения Добромилова. Информацию об этом РИА Новости подтвердили в пресс-службе суда.

Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось на Большой Дорогомиловской улице во вторник. Байкер совершил наезд на девушку, которая переходила дорогу. От полученных травм она скончалась на месте. Водителя уже привлекли к уголовной ответственности по статье о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности гибель человека. Максимальное наказание, которое грозит фигуранту, — пять лет колонии.

Ксения Добромилова родилась в столице в 1991 году. Она окончила Театральный колледж имени Филатова, получив диплом актрисы музыкального театра. После выпуска артистка выходила на сцену Театра Луны и Московского театра мюзикла. Широкая известность пришла к ней после выхода клипа группы HammAli & Navai на трек «Девочка война», где Ксения исполнила главную роль.