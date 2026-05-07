Московские школьники разработали оригинальные проекты для научных конференций

В 2026 году городские научно-практические конференции для столичных школьников собрали рекордную аудиторию — почти 50 тысяч человек. Юные москвичи представили десятки тысяч оригинальных проектов — от агродронов для борьбы с борщевиком и ИИ-очков для слабовидящих до бизнес-планов по строительству экоотелей. Победителями и призерами стали более шести тысяч человек. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, если в прошлом году конференции собрали около 44 тысяч школьников, то в этом — уже почти 50 тысяч. Около 27 тысяч учащихся дошли до заключительного этапа, а больше шести тысяч стали победителями и призерами. Победители и призеры смогут получить до десяти дополнительных баллов к результатам ЕГЭ при поступлении в вузы.

Заместитель директора Института развития профильного обучения МГПУ Елена Кузнецова рассказала о конференции «Старт в медицину». Она отметила, что в этом году более шести тысяч ребят подали заявки, три тысячи прошли два отборочных этапа и в течение четырех дней представляли свои проекты и исследования.

«Хочется отметить, что очень много учащихся естественно-научной вертикали принимают участие в этом мероприятии. Ребята с седьмого по одиннадцатый класс, все те, кому интересна медицина, интересны естественные науки, пробуют себя в этом поприще. Цель нашей конференции — это большой интеллектуальный научный диалог ребят, интересующихся естественными науками», — подчеркнула Кузнецова.

Заместитель директора Института развития профильного обучения МГПУ Татьяна Пермякова сообщила, что на юбилейной, десятой конференции «Инженеры будущего» было много секций: беспилотные летательные аппараты, искусственный интеллект, энергетика и инновации умного города. Больше всего работ было связано с искусственным интеллектом, промышленным программированием и энергетикой.

«В этом году в конференции приняли участие более 17 000 участников, а на очную защиту прошло более 6 000 участников. Конференция — это та самая стартовая площадка, большой старт в науку для современных детей. Они прокачивают свои проектные возможности, занимаются, имеют возможность познакомиться с научным сообществом, с экспертами и единомышленниками», — поделилась Пермякова.

Куратор проекта «Медицинский класс в московской школе» Екатерина Беляева рассказала, что на конференции «Старт в медицину» было представлено 18 секций. Самыми популярными стали анатомия и физиология человека, профилактическая медицина, биотехнологии и биоинженерия в медицине. На старте эксперты отсматривали шесть тысяч работ, а на заключительном этапе свои проекты представили более трех тысяч участников.

«Научно-практические конференции — это важнейший этап работы ребят над проектами-исследованиями в вузах», — подчеркнула Беляева.

Школьники, увлеченные медициной и естественными науками, выступали на конференции «Старт в медицину» в Сеченовском университете. В ней участвовали более 7,5 тысячи школьников, призовые места заняли свыше 880 человек. Свои технологические системы и ИТ-продукты ребята представили на конференции «Инженеры будущего» в МЭИ, где приняли участие более 18,2 тысячи школьников, почти две тысячи стали победителями и призерами.

Самая масштабная конференция — «Наука для жизни». В категории «Медиастарт» начинающие журналисты и блогеры представили лонгриды, подкасты и документальное кино. Направление «Многообразие науки» собрало более 7,8 тысячи юных исследователей, а «Шаг в бизнес» — свыше 8,2 тысячи будущих предпринимателей, из которых более 1,1 тысячи заняли призовые места.