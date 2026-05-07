В Москве арестован адвокат по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере

В Москве возбуждено уголовное дело против адвоката Александра Карабанова, состоящего в Адвокатской палате столицы. Ему инкриминируют мошенничество в особо крупном размере. Об этом рассказала пресс-служба Главного следственного управления СК России по Москве.

Следствие установило, что в ноябре 2024 года к Карабанову обратился гендиректор одной коммерческой фирмы. В отношении этого бизнесмена уже расследовалось дело о хищениях при поставках продукции для «Концерна Калашников». Адвокат заверил мужчину, что благодаря своим связям в правоохранительных структурах сможет повлиять на исход расследования и спасти его от уголовной ответственности.

В ходе личных встреч и переговоров по телефону защитник потребовал передать ему 7 миллионов рублей. Два миллиона из этой суммы, по словам Карабанова, предназначались в качестве аванса для передачи неким должностным лицам следственных органов. Однако, как выяснилось позже, адвокат не собирался никому перечислять деньги и реально влиять на ход дела он не мог. Полученными средствами фигурант распорядился по собственному усмотрению.

Преступную схему удалось раскрыть благодаря совместным действиям следователей столичного СК и оперативных служб. Суд, согласившись с доводами следствия, отправил Карабанова под стражу. Расследование продолжается: правоохранители устанавливают все детали произошедшего и проверяют причастность адвоката к другим подобным эпизодам.

Помимо этого, уголовное дело о покушении на дачу взятки в особо крупном размере возбуждено и в отношении генерального директора той самой коммерческой организации.