Собянин сообщил об уничтожении уже 48 летевших на Москву беспилотников

Средства противовоздушной обороны отразили атаку еще пяти беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся к Москве. Таким образом, общее количество уничтоженных за сутки БПЛА в регионе достигло 48. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. Ранее сообщалось о восьми сбитых дронах, летевших на Москву.

Ситуация находится под контролем городских служб и правоохранительных органов.